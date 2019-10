Camilo se emociona al enterarse que Shakira canta su canción titulada 'Tutu'

Ciudad de México.- El artista colombiano, Camilo, se ha mostrado sumamente emocionado y alegre, al saber que su ídolo, Shakira, no deja de pensar y cantar su canción.

En la cuenta oficial de Twitter de Shakira, la cantante subió un video donde canta la canción de Camilo, la cual lleva por nombre Tutu, y la intérprete de talla internacional escribió los iguiente:

No me puedo sacar esta canción de la cabeza! I can’t get this song out of my head!”.