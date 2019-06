Campuzano apoya a la comunidad LGBT tras polémico tuit de Mauricio Clark

Ciudad de México.- Recientemente Mauricio Clark fue una vez más el centro de atención tras sus polémicas declaraciones por medio de redes sociales a la comunidad LGBT.

De mi, digan lo que quieran. Me tiene sin cuidado, pero chequen nada más que seas gay o no, existen muchos grupos en el LGBT que discriminan y son netamente intolerantes. Mi querida Carmen Campuzano @la_campu , apoya ��% a la comunidad y vean nada más cómo se burlan y la ofenden.

Ante el mensaje de Clark en Twitter, Carmen Campuzano no se pudo quedar callada y le respondió al presentador de espectáculos.

Quien me ofende es porque no sabe verse en el espejo de sus propios fantasmas. Yo a diferencia tuya, estimado Clark, jamás he atacado a la comunidad LGBTTTI. Por sobre todas sus severas críticas, les amo, amaré y respeto profundamente".