¿Candidata al Oscar? Elogian la actuación de JLo en 'Hustlers'

Ciudad de México.- La cantante y actriz, Jennifer López, ha recibido multiples elogios y buenos comentarios de parte de algunos expertos por su trabajo actoral en la película Hustlers, incluso hay quienes la ponen como seria candidata para ganar el Oscar.

Sería muy bonito, pero no quiero pensarlo mucho", manifestó 'La diva del Bronx'.

El filme se basa en la historia real de un grupo de strippers, quienes inventan un método de estafa hacia los clientes de un club nudista, la cual fue escrita y dirigida por Lorene Scafaria. En la cinta JLo comparte créditos con la cantante Cardi B, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

Me siento que ya gané, eso me hace llorar por todos los años trabajados y porque siempre he dado lo mejor de mí, y que alguien diga que lo estás haciendo bien es maravilloso", declaró JLo.