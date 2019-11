Cansada de la polémica, Selena Gomez aclara la razón de su aumento de peso

Estados Unidos.- Luego de vuelta a su carrera musical, Selena Gomez ha participado en algunos espacios, en donde habló de algunos temas polémicos como su aumento de peso.

Recientemente, la cantante declaró en una entrevista que los medicamentos que utiliza para su tratamiento contra el lupus, ha sido uno de los motivos principales de sus kilos de más.

Tengo lupus y que lidiar con problemas de riñón y presión arterial alta, así que realmente noté cuando la gente comenzó a atacarme por mi peso. Eso me atrapó a lo grande y me fastidió un poco", manifestó la artista estadounidense.

Además, la también actriz expresó que esta situación la llevó a cerrar sus redes sociales, ya que el ver los cuerpos de otras mujeres la llegó a tener complejos.

Hay tantas chicas hermosas que están siendo demolidas por una imagen falsa que intentan perseguir todos los días”, dijo Selena.

Hace unas semanas, la intérprete lanzó su más reciente sencillo Lose You To Love Me, el cual ya tiene más de 134 millones de visitas en YoTube.