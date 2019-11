Cansado de la situación, Ed Maverick denuncia el acoso que vive en redes

Ciudad de México.- El cantautor chihuahuense de 18 años, Ed Maverick, mostró el hartazgo que vive por el acoso que recibe de sus detractores, además de mencionar que está recibiendo amenazas en redes sociales.

En buen plan, si tienen arriba de 20 años no traten de insultarme en redes. Se ven horribles acosando a una persona menor que ustedes. Y menos se escuden en ‘Es un mame, no aguantas nada’. Esto se está saliendo de control y no está bien. Adiós”, escribió el músico.