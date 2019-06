Cantando y feliz, así reaparece en Instagram el actor Rafael Amaya

Ciudad de México.- El pasado 28 de mayo, tras casi un año de ausencia, supimos del actor Rafael Amaya, gracias a una fotografía subida en el Instagram de la hermana del actor, donde se le veía muy bien y feliz, desde entonces el intérprete del ‘Señor de los Cielos’ volvió a desaparecer.

En horas recientes, circulan imágenes del protagonista de la serie ‘El Señor de los Cielos’ gracias a un video que apareció en la cuenta del grupo Los Rojos.

"El gran Señor de los Cielos", se escribió para acompañar al video, en el que Amaya apareció caracterizado como su personaje de Aurelio Casillas y expresó: "estos compas se aventaron un corrido que se llama 'El Señor de los Cielos' y estoy muy emocionado y muy halagado, así que no escuchen otra rola que no sea de ellos y si no, ya saben lo que les pasa. Arre con la que barre".

Según el portal People en Español, las imágenes fueron tomadas hace tiempo, por lo que se desconoce el estado actual del actor oriundo de sonora.