Cantante Litzy, impresionada con las reacciones de su foto en lencería

Ciudad de México.- La cantante Litzy sorprendió a sus fanáticos luego de compartir en su cuenta de Instagram una sexy fotografía en la que posa en lencería negra.

La intérpete de No te extraño arrasó en las redes sociales con la sensual publicación que en pocas horas logró miles de Me Gusta.

La propia Litzy se mostró sorprendida por la reacción de los cibernautas, a través de sus historias en Instagram, la famosa de 37 años expresó su asombro y "regañó" a los usuarios.

Estoy impactada, nomás lo hice para calarlos a todos, me subí en calzones para ver si es cierto que el que no enseña no vende, toda la razón, es verdad, lo acabo de comprobar”, expresó.