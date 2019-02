Cantante R. Kelly se declara inocente de abuso sexual; es acusado de 10 delitos

Chicago, EU.- Luego de ser imputado por 10 delitos, entre los que destacan cuatro por abuso sexual, el cantante R. Kelly decidió declararse no culpable.

El abogado del artista de 52 años presentó la declaración días después Kelly fuera detenido, motivo por el que el juez mantuvo la fianza de 1 millón de dólares, de la cual debe pagar el 10 por ciento para salir en libertad.

El intérprete reconocido por éxitos como I Believe I Can Fly fue arrestado el pasado viernes por la Policía de Chicago y según los términos de su fianza, Kelly debe entregar su pasaporte y no puede tener contacto con nadie menor de 18 años.