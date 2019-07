Cantante de Little Mix revela que se odiaba por ser “la gorda” del grupo

Londres, Inglaterra.- En una de sus más profundas revelaciones, Jesy Nelson, integrante de la agrupación femenina Little Mix, compartió a sus seguidores de redes sociales cómo las críticas y comentarios hirientes la llevaron a formarse una opinión de sí misma que “odiaba” y que quería “borrar” de la memoria de todos, ya que ella se reconocía como “la gorda de Little Mix”.

Con una fotografía de años atrás cuando participaba en The X Factor, el programa en el que se formó su agrupación, Jesy externó que ha vivido un viaje de aprendizaje en los últimos meses al elaborar junto a BBC One un documental en el que aborda la forma en que se ha enfrentado al constante acoso de sus detractores.

Hace seis meses esta chica era alguien a quien simplemente quería olvidar. Quería borrarla de mi mente y de la mente de todos. Yo no la veía como Jesy, yo la veía como “la gorda de Little Mix”. Hasta ahora, yo la odiaba no porque ella hubiera hecho algo malo alguna vez, sino porque me hicieron odiarla debido a las interminables cantidades de acoso”, inicia el mensaje de Jesy al pie de la imagen.