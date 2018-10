Cantante presenta demanda contra Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón

Cancún, Quintana Roo.- Ha trascendido a diversos portales que la intérprete Edith Encalada ya presentó la denuncia de medidas cautelares a través de la cual exige que el libro Los demonios del Edén no sea adaptado al cine por Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, en trabajo conjunto con la periodista Lydia Cacho, autora de la obra literaria, y la productora Bertha Navarro.

Se ha reportado que la cantante indica que el libro en cuestión se encuentra basado en su caso y el de otras personas que fueron víctimas de una red de prostitución infantil, sin que ella haya autorizado que su historia sea inspiración de proyectos del séptimo arte y sin haber recibido algún beneficio monetario.

Por tal motivo, Edith presentó en el juzgado se­gundo de Distrito de Cancún, Quintana Roo, una denuncia contra los cineastas mexicanos, la periodista y demás colaboradores del proyecto, para que así la filmación y exhibición de Los demonios del Edén no logre concretarse.

En declaraciones para Canal 10, Edith expuso que busca no seguir siendo revictimizada por Lydia Cacho.

Es aterrador para nosotras volver a ser revictimizadas por Lydia, quien tiene años, pues la verdad, destrozándonos la vida. Entonces busqué este recurso jurídico... que es una solicitud de medidas cautelares para que, conforme a los derechos de las víctimas, pues no me vuelvan a martirizar, a revictimizar con una filmación de mi vida privada, de un caso penal que debería estar conforme a derecho en los expedientes, en los juzgados correspondientes y no haber sido publicado tan dolosamente como lo han hecho en esto años", dijo la cantante.