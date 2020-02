"Canto a buenos y malos": José Manuel Figueroa sí fue a boda de hija del 'Chapo'

Ciudad de México.- José Manuel Figuero al fin rompió el silencio y dio la cara ante la prensa luego de que se le vinculara al narco porque presuntamente se presentó en la espectacular boda de Grisel Guzmán, quien es hija de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

El hijo de Joan Sebastian se mostró un poco molesto e incómodo al ser cuestionado sobre su presencia en la fiesta de la hija de un exnarcotraficante.

Qué pregunta tan más...ilógica. No me enojo, no me enojo, pero vengo a trabajar ahorita y vengo ya tarde, entonces este... pues que les digo, yo fui a trabajar hermano, pero bueno", admitió el cantante.