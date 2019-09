Cara Delevingne en portada Vogue revela cual fue su momento más duro

Estados Unidos.- La modelo, Cara Delevingne, fue la portada de la revista ELLE en octubre y habló del momento más triste que vivió en su vida.

Cara posó con un sombrero negro y una blusa negra, con escote de corazón y un maquillaje muy sutil.

Por su parte, la edición, tuvo fotografías muy de la personalidad de Delevingne, graciosas, con su estilo despreocupado.

Además, reveló que uno de los momentos más duros en su vida, fue cuando se tuvo que despedir de una de las figuras integrales en su vida, el diseñador Karl Lagerfeld.

Lo que me puso realmente triste fue que, al final, estaba buscando a Karl para que me dijera: ¡Qué gran espectáculo! Fue entonces cuando me di cuenta: ¡Oh, no, él no está aquí!”, mencionó la modelo.