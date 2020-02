Cara Delevingne pelea a Bieber por hablar mal de ella: "Cómete el pene de un toro"

Estados Unidos.- La famosa actriz y modelo, Cara Delevingne, comenzó una pelea contra el cantante canadiense, Justin Bieber, al lanzar un mordaz comentario contra este después de que él hablara sobre ella durante su participación en Late Late Show con James Corden.

Durante el programa, Bieber fue retado a comer el miembro viril de un toro o responder cual de las tres mejores amigas de su esposa, Hailey Bieber, era su favorita de mayor a menor, a lo que él prefirió responder sobre las amigas de la modelo.

Corden le expuso los tres nombres de las mejores amigas de Hailey, Kendall Jenner, Gigi Hadid y Cara Delevingne, a lo cual el intérprete de Sorry mencionó que era gran amigo de Kendall pero no de Hadid y Delevingne aunque han pasado mucho tiempo juntos.

Ante esto, Cara empleó su cuenta de Instagram para responderle, diciendole que debió haber elegido comerse el pene del animal, ya que él es quien la tiene bloqueada y se niega a una amistad pese a que anteriormente eran buenos amigos, incluso mostró un par de foto que lo demuestran.

Ahora vs. antes. Si no tienes nada en contra de mí, entonces ¿por qué no me desbloqueas? Te quiero @haileybieber- pero él debió haberse comido el pene del toro", escribió Cara.