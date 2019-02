Cardi B cierra su Instagram tras críticas por haber ganado un Premio Grammy

Estados Unidos.- A juzgar por el arrasador recibimiento que su música ha tenido en una audiencia cada vez más grande y por los reconocimientos que ha merecido su álbum debut Invasion of Privacy, Cardi B puede decir que se encuentra en la cima del éxito y ante un sinfín de posibilidades de continuar su carrera.

Sin embargo, la rapera también experimenta el lado más crítico y rudo de internet, lo cual la llevó a tomar la determinación de cerrar su cuenta de Instagram.

Luego de que la intérprete de I like it fuera honrada con el Grammy al Mejor Álbum de Rap el pasado domingo, una gran cantidad de internautas comenzó a criticar su victoria y a considerar que ella no merecía recibir ese reconocimiento.

Por tal motivo, Cardi decidió desaparecer de la red social no sin antes publicar un clip en el que habla de lo mucho que se esforzó para crear Invasion of Privacy, su premiado álbum.

Estoy harta de esto. Trabajé muy duro por mi jo*** álbum”, expone Cardi en el clip, visiblemente molesta y afectada.

La rapera recordó que el año pasado mucha gente reclamó que no fuera galardonada con un Grammy por su éxito Bodak Yellow, una situación muy diferente a lo que manifiestan las personas ahora tras su triunfo en la gala más importante de la música.

Ahora, en este año, es un jo*** problema. Mi álbum logró doble platino. Y en cada listado (de popularidad) mi álbum siempre estaba en el top 10”, expuso enérgica la rapera.

Cardi B reiteró lo que había compartido con sus seguidores antes sobre el esfuerzo y sacrificio que significó grabar Invasion of Privacy: que pasó tres meses en el estudio, que llegó a no dormir por días seguidos de trabajo y que realizó el disco cuando estaba embarazada.

La rapera contó que algunas canciones no lograron estar en el álbum porque tenía congestión nasal debido al embarazo, y que mientras vivía todo eso la gente no para de decirle que su carrera había acabado tras embarazarse.

La intérprete de Money permanece activa en Twitter y Facebook, donde también ha agradecido a sus fans y a todas las estrellas que la han felicitado por haberse convertido en la primera artista femenina en solitario que obtiene el Grammy al Mejor Álbum de Rap.