Cardi B confirma cirugía estética y presume que tiene nuevos 'flotadores'

Estados Unidos.- La cantante de rap, Cardi B, recientemente a través de una atrevida foto en su cuenta de Instagram confirmó haberse sometido a cirugía estética para aumentar su delantera, misma que casi muestra al completo, y la presume con orgullo.

La rapera con una blusa negra con transparencia en toda la parte de frente, mostrando abdomen y casi toda su delantera, ya que unicamente cubre el área de sus pezones, presume sus nuevos 'flotadores' con gran orgullo.

No puedo nadar, así que compré estas te... para poder flotar", escribió Cardi.

Cabe mencionar que no hace mucho se rumoreó que la intérprete de I Like It se había operado y que dicha cirugía no había salido nada bien por lo que estuvo muy grave, sin embargo, nunca se tuvo la certeza.