Cardi B emocionada por el apoyo de Laura Bozzo: "Qué pase el desgraciado"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Luego de que la conductora Laura Bozzo expresara su apoyo incondicional a Cardi B tras defenderla de quienes la señalan como una teibolera, es ahora la cantante quien ha demostrado su emoción y gratitud por esta situación.

A través de su cuenta de Twitter, la rapera estadounidense manifestó su sorpresa al enterarse del apoyo que Bozzo le da y así lo expresó:

No puedo creer que la señorita Laura me conozca… ¡QUE PASE EL DESGRACIADO!”. Haciendo alusión a la popular frase de la peruana.

Hasta este momento el mensaje tiene casi 50 mil me gusta y un gran número de comentarios de los fanáticos de Cardi B a favor del mensaje de la “señorita Laura”.

Cabe recordar que Bozzo manifestó su apoyo a la intérprete de quienes la tacharon de ser “teibolera” expresando:

Eso de que el pasado condene a las personas, yo creo que no. Me refiero a todas las cosas que se dicen de Cardi B. Que si fue teibolera, que no es ejemplo. Oigan, para ser teibolera hay que ser artista”.