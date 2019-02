Cardi B, una princesa en la portada de la revista 'Harper’s Bazaar'

Estados Unidos.- Gran impacto y furor han causado las espectaculares fotografías de Cardi B en la edición de marzo de la revista Harper’s Bazaar, publicación para la que se caracterizó como distintas princesas y posó en increíbles escenarios.

A la par de llamar en gran medida la atención las declaraciones y confesiones que la rapera hace en el reportaje, ha sido imposible que no vuelva a la memoria el episodio que Cardi protagonizó junto a Nicki Minaj precisamente en la fiesta ‘Icons’ de Harper’s Bazaar, en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York que se celebró en septiembre del año pasado.

Como se ha de recordar, en ese evento la intérprete de I like it enfrentó a Nicki Minaj e incluso le lanzó una de sus zapatillas, una pelea derivada de un conflicto mayor que pareció haber llegado a su final en octubre de 2018.

La cantante, quien va por varios premios Grammy este domingo, habló de la fama, de su hija, de las posibilidades de volver con Offset y otros temas sobre la montaña rusa que es su vida.

Antes me importaba todo: relaciones, los chismes. Ahora no siento que tengo el tiempo para complacer a la gente. No me importa nada más, solo mi carrera y mi hija”, confesó Cardi B, además de hablar sobre le hecho de que sufrió depresión postparto tras el nacimiento de su bebé Kulture.