Cariño peligroso: La defensa de Eugenio Derbez a los animales casi lo mata

Ciudad de México.- Eugenio Derbez siempre ha manifestado su amor por los animales, sobre todo a su perrita Fiona, a quien constantemente presume en sus videos de redes sociales.

Sin embargo, el actor y productor mexicano reveló en entrevista para Sale el Sol que es tanto el cariño que le tiene a las mascotas que en una ocasión estuvo a punto de perder la vida.

Tengo este lado de acá (derecho), si tu me tomas una foto y divides la cara, este lado lo tengo mucho más caído mi cachete, hasta lo uso para mis películas, lado triste, lado alegre, porque me patearon en la cara y se me salió un hueso y me tuvieron que hacer cirugía reconstructiva, un cirujano plástico de la Cruz Roja, y me metieron el hueso otra vez y me reconstruyeron todo, quedé bastante bien, (todo) por defender a unos perros de unos tipos que los estaban poniendo a pelear y me metí”, contó.