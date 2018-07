Carlos Ponce inicia romance con una reportera mexicana

Ciudad de México.- El actor puertorriqueño Carlos Ponce ha iniciado un romance con la reportera mexicana Karina Banda, a quien se dice le lleva 20 años de edad.

Fue la propia Karina quien confirmó la noticia dentro del programa El Gordo y La Flaca, y a pesar de no dar muchos detalles de su romance con Ponce, solo quiso recalcar que el famoso histrión únicamente le lleva 16 años.

“Si me sigues preguntado cosas de él o sigues hablando de él, me lo vas a espantar”, dijo la periodista a su colega Raúl de Molina, quien no dejaba de hacerle hincapié en la diferencia de edades.

Es de esta forma como el también cantante se ha dado una nueva oportunidad en el amor, luego de terminar su relación sentimental con Ximena Duque, con quien estuvo casi 6 años.