Carlos Rivera confiesa haber vivido un 'infierno' cuando estuvo en TV Azteca

Ciudad de México.- El cantante mexicano Carlos Rivera revela que tras haber ganado La Academia, en Televisión Azteca, viviría un verdadero "infierno". Al salir se enfrentó a una cruda realidad.

La carrera de Carlos Rivera, ha evolucionado en México y otros países. El artista menciona que al haber ganado La Academia todos pensaban que el camino sería fácil pero la realidad era otra, y quizá "decepcionante".

Gané un concurso, de repente pensé que iba a llegar todo y, pues no, no llegó nada. Y de repente también tuve un contrato terrible (con Televisión Azteca) por muchos años y hasta que me pude liberar de eso, pude empezar a trabajar con mi carrera, muchas veces yo solo, también tocando puertas, buscando oportunidades. Sé lo que tú vives, lo que tú sientes", expresó Carlos a una de las participantes en La Voz... México.