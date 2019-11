Carlos Rivera conmueve al hablar del amor de su vida y anuncia tema para ella

Ciudad de México.- La noche de este domingo Carlos Rivera conmovió hasta las lagrimas al hablar del amor de su vida en plena emisión de La Voz Kids.

El coach decidió contar una anécdota a Carol Saucedo, quien ingresó a su equipo, a fin de motivarla pues la niña de 12 años confesó que su triunfo era dedicado a su abuelita fallecida.

Mi abuela era el amor de mi vida y se fue hace muchos años … Al día de hoy la sigo recordando y al día del hoy subo al escenario y pienso en ella”, dijo el cantante mientras Lucero y Yuri no contenían las lágrimas.

Carlos Rivera también detalló que aunque ya le ha escrito muchas canciones, su nuevo disco contiene el tema Luna del Cielo el cual escribió pensando en su abuela.

La grabé hasta ahora porque antes no pude, debido a que cada vez que pensaba en ella se me venía el nudo a la garganta… pero llega el momento en que te das cuenta que no se han ido”.