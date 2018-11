Carlos Rivera da inesperado comentario en el cierre de las batallas de 'La Voz'

Ciudad de México.- Robos, presentaciones que se llevaron el aplauso del público y algunas reacciones inesperadas reacciones de los coach formaron parte del último domingo de batallas de 'La Voz... México'.

Natalia Jiménez, Carlos Rivera, Maluma y Anitta, los coaches de esta edición, apostaron por las voces cuyo desempeño en el escenario los convenció en esta emisión del programa, las cuales se han ganado un lugar en la semifinal del concurso.

Una de las batallas que más han llamado la atención es la protagonizada por Aneeka y Rolando, miembros del equipo de Carlos Rivera, quienes interpretaron No me ames, de Marc Anthony y Jennifer Lopez.

Lejos de ser únicamente la presentación lo que ha llamado la atención, la reacción de Carlos Rivera es lo que más ha sorprendido en redes sociales, pues no quedó tan conforme con el desempeño de sus concursantes.

Me van a perdonar, creo que ninguno de mis compañeros en sus presentaciones ha dicho lo que yo voy a decir y a lo mejor yo soy el que menos esperan que lo diga, pero no me gustó. A mí no me gustó, yo sí me esperaba muchísimo más. Creo que es complicada (la canción), sobre todo para ti Aneeka que está más hecha para la voz masculina del dueto", externó el intérprete.