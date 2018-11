Carlos Rivera dice estar contento de ser el conductor de los Grammy Latino

Ciudad de México.- El cantante mexicano, Carlos Rivera, dijo estar sumamente ilusionado y orgulloso por ser el elegido para conducir la ceremonia de premiación de los Grammy Latino junto a Ana de la Reguera.

La premiación será dedicada los jóvenes migrantes conocidos como dreamers. Rivera afirmó que, al igual que ellos, enfrenta una lucha diaria en busca de conseguir sus sueños.

Me halaga mucho que hayan invitado para conducirlo, en particular, porque mi carrera la he enfocado desde hace varios años, en eso justamente, en tratar de enviar buenos mensajes a la gente que me escucha, que va a mis conciertos… De hecho, mis conciertos son como una mezcla de concierto más ‘coaching’, ¿no? Y me gusta mucho eso, tratar de motivar a las personas, a que los sueños sí se cumplen”, explicó en entrevista para Notimex.