Carlos Rivera sale del clóset y le rompe el corazón a Cynthia: "Estoy devastada"

Ciudad de México.- Luego de un par de años de relación, hay algunos momentos que desafían hasta el amor más sólido. Este fue el caso del cantante mexicano Carlos Rivera y la conductora Cynthia Rodríguez.

Ambos han mantenido su romance totalmente escondido de la prensa, hasta el punto de nunca ser fotografiados juntos. Debido a esto, siempre se ha especulado sobre la orientación sexual de Rivera.

Sin embargo, la conductora de Venga la Alegría contó una historia sobre el artista que dejó a todos impactados.

En Navidad, yo le regalé una camisa hermosa. Se la traje de Hawái . Tenía palmeritas y un atardecer, estaba súper linda. Cuando le pedí que la tomara del clóset , donde estaba colgada, él entra por ella y luego se queda con cara de 'No me gusta' y yo me quería morir", reveló angustiada.

Al salir, ya que le dije que se la pusiera, me dijo mil excusas para no hacerlo. Yo terminé devastada. Lo único que me pudo decir era que no es su estilo, pero que cuando fuéramos a la playa se la iba a poner. Me rompió el corazón en serio, pero por lo menos ya tenemos viaje asegurado a la playita en unos meses".