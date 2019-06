Carlos Villagrán, 'Kiko' del 'Chavo del 8', revela su estado de salud tras operación

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano Carlos Villagrán, reconocido internacionalmente por su papel de 'Kiko' en la serie de humor El Chavo del 8, confirmó en un programa de televisión que se encuentra bien en Estados Unidos, tras haberse sometido a una operación en la que le sacaron un ganglio del cuello.

El actor habló comentó en entrevista:

Me sacaron una bolita que no servía de nada, absolutamente de nada, y eso me mantiene tranquilo, entonces me vine, yo tengo una casa acá en Houston; me vine con mi señora esposa a descansar. Me puse a descansar, a ver películas, series”.