Carlos habría convencido a Isabel II de retirar a Andrés de sus deberes reales

Reino Unido.- Fuentes cercanasd del Palacio de Buckingham aseguran que antes de que se anunciará que el Príncipe Andrés se retiraba de sus deberes reales, el Príncipe Carlos y la Reina Isabel II tuvieron una larga discusión por telefono, ya que él esta de gira en Nueva Zelanda, y él le insistió en retirar a su hermano de manera inmediata.

Esto pues el futuro monarca de Inglaterra considera que es la mejor manera de deslindar a su familia de los escandalos por el caso de Jeffrey Epstein en el que se le involucró.

Cabe mencionar que en el comunicado donde se dice que ya no estará más fungiendo como miembro de la familia real se señala que fue su decisión el hacerlo, pero estás declaraciones desmentirían al duque de York.

El Duque fue convocado desde su casa, Royal Lodge Windsor, para ver a la Reina personalmente en el Palacio de Buckingham. Efectivamente le dijeron que se retirara con gracia. Acordaron que podía emitir un comunicado diciendo que fue su decisión, pero fue la Reina quien le dijo que lo hiciera", señaló una fuente.

Pero no solo no deberá aparecer en eventos públicos reales, sino que también se le fue retirada su asignación real de 249 mil euros, se le retiró de los más de 200 patrocinios de caridad, lo que es equivalente a ya no poseer más su título real.

Fue un momento devastador para los dos. Su reputación está hecha jirones. Es poco probable que vuelva a realizar deberes reales de nuevo. Está en desgracia. Charles estuvo muy involucrado en la decisión como heredero del trono. Sabía que había que tomar medidas, cuando la Reina y el Príncipe de Gales se mantienen firmes, son una combinación bastante formidable en términos de hacer las cosas", dijeron varias fuentes.