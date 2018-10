Carmelita Salinas casi es atropellada por camioneta de Maluma

Ciudad de México.- Gran susto se llevó Carmen Salinas, actriz que ha incursionado en el ámbito de la política en la actualidad, luego de que casi fuera atropellada por la camioneta del famoso intérprete colombiano Maluma.

Para el programa 'Hoy', Carmelita compartió que ella se dirigía al foro de la telenovela Mi marido tiene más familia cuando de pronto estuvo a punto de ser golpeada por un auto.

Maluma, no sabes cuánto me encanta este muchacho y cómo lo admiro; pero venía yo caminando y entonces venía una camioneta y casi, casi (me atropella) ya aquí parece la vía Tapo. Entonces le digo, ¿qué onda, a quién traes ahí? No, dice (el chofer), 'voy por el señor Maluma'.