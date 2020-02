Carmelita de 'Exatlón' activa el modo sensual y posa en entallados leggings

Ciudad de México.- Durante su estancia en Exaltón México, la atleta chiapaneca, Carmelita Correa, se posicionó como una de las competidoras más destacadas del programa y cautivó a más de uno con su atlética figura.

A través de su cuenta de Instagram, la deportista no perdió el tiempo y compartió una foto desde el gimnasio, en donde lució sus atributos en top y unos ajustados leggings de color negro.

Asimismo, Carmelita aprovechó la publicación para hacer un balance de su último año deportivo, mismo que estuvo marcado por momentos complicados.

Este año deportivamente ha sido muy difícil, mi regreso a mi deporte me ha costado mucho trabajo, he caído de lesión en lesión por desesperada y apresurarme en mi rehabilitación, realmente ha sido un proceso doloroso no solo físicamente si no también psicológico".