Carmen Campunzano asegura que rechazó a 'Luismi' y a grandes a actores

Ciudad de México.- La conocida Carmen Campunzano asegura que actualmente se arrepiente de no haber aceptado ser la protagonista del video musical La media vuelta de Luis Miguel, asegurando además que las intenciones del cantante eran de algo más que trabajo.

Incluso el día de la grabación me estuvieron hablando varias veces para que fuera, me decían 'pero si es con Luis Miguel' - 'sí pero yo soy la Luis Miguel de las modelos', les decía.

De igual manera la exmodelo dice que el destino la ha puesto cerca de 'El Sol' más veces de las que se sabe, pero simplemente las cosas no se dieron, sin embargo, hubo algunos que si se acercaron a ella con toda la intención de conquistarla, gracias a que en su momento era la top model mexicana.

Puedo decir que Sylvester Stallone me tiró la onda durísimo, al igual que Steven Seagal, porque la verdad en esos ayeres estaba yo 'pretty, pretty'. No los hice trofeos de guerra míos, porque soy muy especial en esos asuntos, no iba a ser una aventura, aunque fuera el súper artista, yo también me doy mi paquete”.