Carmen Salinas desata burlas al buscar su zapato derecho; compró dos izquierdos

Ciudad de México.- Carmen Salinas está viviendo un verdadero viacrucis durante la parte final de las grabaciones de la telenovela Mi marido tiene más familia, pues por error perdió una de los zapatos que usará en la grabación y decidió emprender su búsqueda en Twitter.

Con evidente preocupación, la actriz explicó:

Amigos compré estos zapatos en El Palacio De Hierro Polanco y me dieron 2 izquierdos y los tengo que usar para el final de la novela si alguien tiene los 2 derechos avísenme por este medio, y revisen los zapatos que compren”.

Amigos compre estos zapatos en El PALACIO de HIERRO POLANCO Y me dieron 2 izquierdos y los tengo que usar para el final de la novela si alguien tiene los 2 derechos avísenme por este medio, y revisen los zapatos que compren en el Palacio de Hierro . pic.twitter.com/X9ACitk1G1

Junto al mensaje, Carmelita añadió tres imágenes de los zapatos, con la finalidad de que los usuarios pudieran reconocer más fácilmente el modelo; sin embargo, la respuesta no ha sido lo que esperaba, pues los internautas comenzaron a bromear con ella.

Aquí algunos de ellos:

Yo tengo una conocida que se compró ese par, pero no tiene el pie derecho. Podría donártelo", "Hija Carmelita, pero viendo los zapatitos hasta yo no sé cuál es el derecho o el izquierdo.... #ConCarmelitaNo”, "Jajaja, esto me dio más risa de lo debido”, "Si alguien pregunta di que eres zurda! #soluciónALaMexicana”.