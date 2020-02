Carmen Salinas revela que presenció el asesinato de un joven de 16 años

Ciudad de México.- La famosa primera actriz, Carmen Salinas, reveló que hace varios años vivió un hecho espeluznante, pues presenció como un hombre asesinó frente a ella a un joven de 16 años antes de que comenzara una presentación en el norte de México.

Fuimos a cantar a un palenque y apenas estaba entrando con la rubrica de las imitaciones y me acuerdo que empecé con la de Sonia López: 'Sigueme la corriente y hablame como la gente', en lo que hice así sonó un balazo y volteó y delante de nosotros un hombre asesinó a un muchachito como de 16 años", reveló la actriz.

La actriz dijo que los presentes atraparon al hombre y lo amarraron, ante lo que ella se paró frente a él enfrentandolo por el asesinato del chico.

Lo tenían sentado amarrado y quiero que sepan lo que le dije: 'A un niñito de 16 años', se suspendió obviamente el show, ya no pude seguir cantando, me dieron mi sueldo, pero ha sido e dinero más amargo que he cobrado por ver asesinar a un muchachito", aseguró Salinas.