"¡Casi me mata"!: Acusan de golpeador a exparticipante de 'Enamorándonos'

Ciudad de México.- Suicidios, asaltos y otros crímenes son en los que han estado involucrados los exparticipantes de Enamorándonos, y en esta ocasión uno de ellos fue acusado de casi matar a golpes a su expareja.

La denuncia se compartió por Monserrat Villalobos en Facebook, sin embargo, ella no es la víctima.

Ayer mi expareja sentimental casi me mata ahorcándome y a patadas solo porque una chica me contó que él la estaba acosando, y esa fue su respuesta, él es Juan David Martínez Monsalve. Lo peor es que hace tres días atrás me había golpeado y dejé todo terminado y lo repitió #NoAlMaltratoDeLaMujer”, se lee en la denuncia.