"Casi se te ve todo": Lis Vega se graba casi al desnudo frente al espejo

Ciudad de México.- La sensual actriz cubana, Lis Vega no tiene filtros en la vida y mucho menos al momento de enseñar su escultural cuerpo, pues los videos e imágenes que sube a su página oficial de Instagram en las que enseña casi todo.

En una grabación se puede ver a Lis con un diminuto bikini, pues la parte del calzón solo tapa su parte íntima. Mostrando todo lo demás.

Por su parte, su gran delantera tampoco quedó desapercibida, pues mientras se grababa frente al espejo, donde resaltaba su perfecta figura en un bañador rojo y diminuto.



Además, acompañó la publicación de un comentario motivacional pues siempre busca alentar a sus seguidores.

Orgullosa de mis logros en general. A dos meses de cumplir 42 años, me veo como me imaginé hace 10 años. No es tener buen cuerpo en 6 meses, ni para los demás, es mantenerte 20 años como te gusta estar y para ti".