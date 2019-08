Cecilia Galliano admite que tiene pegue con las mujeres por ser "grandota"

Ciudad de México.- La actriz y conductora Cecilia Galliano se encuentra disfrutando de su soltería y comenta que luce muy bien precisamente porque no tiene problemas de pareja.

A pesar de esto y aunque ella tiene claro que le gustan los hombres, comparte que le da mucho morbo a otras mujeres “porque soy tan grandota, tan masculina. Pero yo me pongo feliz y me levantan la autoestima”, dijo entre risas.

La argentina tiene 6 años de soltería después de su ruptura con Sebastián Rulli, con quien tuvo un hijo. A pesar del tiempo asegura que no piensa ni en matrimonio ni en tener más hijos, mucho menos en juntarse con alguien. "No, mi casa es mía, nadie me la quita, todo es mío”.