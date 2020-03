Cecilia Galliano dice que fingió ser otra persona para ser aceptada en México

Ciudad de México.- La actriz y conductora Cecilia Galliano se sinceró en una entrevista para De Primera Mano y reveló que para encajar en México tuvo que ocultar su verdadera forma de ser y hasta neutralizar su acento argentino.

La famosa de 38 años dijo que tuvieron que pasar casi 23 años viviendo en el país para que decidiera mostrarse tal cual era.

Siempre me reproché permitir esta situación y por el papel que te impone la sociedad, no me arrepiento de nada de lo que he vivido, es momento de poner más cheques a mi cuenta privada, que a la cuenta pública”