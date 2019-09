Cecilia Galliano, fuertemente criticada por negarse a cantar el himno mexicano

Ciudad de México.- Una enorme ‘tormenta’ de críticas se desató luego de que Cecilia Galliano admitiera que le dio pena cantar el Himno Nacional Mexicano delante de varias personas para obtener la nacionalidad mexicana.

Esto formaba parte de un examen para otorgarle la naturalización, pero la actriz argentina no pudo con la vergüenza, por lo que prefirió que su solicitud fuera rechazada.

Aunque la famosa de 37 años lo tomó con humor, miles de internautas tuvieron una opinión radicalmente diferente, pues consideran que el actuar de la artista fue una falta de respeto al himno.

Además, reprobaron su actitud poco seria y su falta de interés por obtener la nacionalidad de un país, que según ellos, le ha dado tanto:

Te da pena cantar nuestro himno, pero lo que no te da pena es el dinero que se te paga en México”.

Come y vive en México, pero no conoce nuestra cultura mexicana, se le quedo en el estómago no en el cerebro”.