Celebridad de reality show pierde el ojo tras impacto de corcho de champagne

Reino Unido.- Durante sus vacaciones en Ibiza, Theo Campbell, un conocido participante de reality show en Reino Unido, sufrió un impacto con un corcho de champagne y perdió su ojo derecho.

Theo se encontraba en una fiesta durante sus vacaciones con sus amigos en Ibiza, España, cuando, según su relato, un corcho que se desprendió de una botella de champagne, lo impactó en su cavidad ocular derecha.

Campell fue trasladado a un hospital cercano para una revisión y ahí fue intervenido dos veces, pero, a pesar del esfuerzo por parte de los doctores, el impacto en su ojo causó enormes daños que le produjeron la pérdida de la visión en su ojo derecho.

El concursante de reality show, mediante su cuenta de Instagram, publicó una fotografía con su novia Kaz Crossley en la que explicaba su situación.

Theo, además de ser una exatleta de atletismo, ha participado en programas como Love Island y The Challenge: War of the Worlds 2.