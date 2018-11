Celia Lora critica los agresivos 'piropos' que le dejan en sus redes sociales

Ciudad de México.- Celia Lora criticó en un semanario mexicano a los ‘piropos’ que le escriben en sus redes sociales.

No sé si soy yo, pero creo que la manera de acercarse es muy agresiva, las cosas que dicen en Instagram no sé de dónde sacan que son piropos, quién sabe qué piensan, yo creo que me ven con tatuajes y creen que me gustan las cosas sadomasoquistas, alucinan", comentó a la revista.

Es muy chistoso porque el único novio que tuve de años me dijo que él pensaba otra cosa de mí, porque me gusta mucho cocinar. Todavía vivo con mis papás, tengo el ejemplo de dos ca… que llevan años juntos, son una pareja y yo he visto eso, a mí me gusta mucho eso, y chiquear, yo soy muy así, cosa que no te imaginarias jamás, agregó.

He visto como se aman mis padres y mientras más pasan los años, son de los pocos que conozco que están juntos, pero agárrate porque crees que eso es lo normal y luego te agarras un imbécil y dices ‘este no es Alex’ porque tienes esa imagen, y te das cuenta que no todo mundo tiene la suerte que tuvieron ellos".

La hija del rockero Alejandro Lora de El Tri acaba de estrenar su portal en el que muestra su belleza por una módica cantidad de dinero.