Celso Piña recibe un bonito mensaje de despedida de parte de su hija

Ciudad de México.- Cecilia, hija del fallecido músico, Celso Piña, mediante una carta, dedicó un emotivo mensaje, donde los describió como el “mejor padre”.

Fue a través de Facebook, donde la mujer informó de la triste noticia, además aprovechó para escribir un bonito mensaje de despedida a su progenitor.

Papá te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del mundo, no tengo palabras para expresar no sabes cuánta falta me vas a hacer, pero al final estaré muy agradecida y bendecida por Dios por haberme dado la dicha de estar contigo hasta el último momento, ahora vas a estar llevando tu música en el cielo, a donde te faltaba llegar”, escribió.