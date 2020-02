Cepillín revela que amenizaba fiestas de narcos, entre ellos 'El Señor de los Cielos'

Ciudad de México.- Cepillín, cuyo nombre es Ricardo González, reveló que en los años noventa llegó apresentarse en fiestas infantiles de narcotraficantes, entre ellos Caro Quintero y Amado Carrillo Fuentes, alias 'El Señor de los Cielos'.

Durante el programa En sus Batallas, de TV Azteca, el humorista mexicano, famoso por su caracterización de payaso, comentó al respecto:

Me contrató (Amado Carrillo) para una fiesta y hasta me regaló un centenario porque era un bautizo. ¿Cómo te le vas a poder acercar a gente importante de ese nivel? No. Tú llegas, payaseas, lo saludas. Era un bautizo: bolo, me da un centenario, das las gracias, aparte me pagaron. Te hablo de los noventas".