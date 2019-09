¿Cerca de pisar el altar? Alma Cero revela querer casarse con su novio

Ciudad de México.- Durante una entrevista para Venga la Alegría la actriz, Alma Cero, reveló que si se ve llegando al altar y casarse con su nuevo nuevo, del cual reveló como es que se conocieron y porque comenzó a subir fotos con él.

Literalmente está persona fue a tocar la puerta de mi casa y así lo conocí y la verdad es una persona hermosa, no he dicho su nombre, si subí su foto porque el me dijo 'me encantaría que subieras una foto conmigo', él se siente muy orgulloso de la mujer que soy", dijo Alma.