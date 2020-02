César Bono asegura que no vivirá más de 2 años: "Nunca creí llegar a los 40"

Ciudad de México.- El actor César Bono aseguró en una reciente entrevista que no vivirá muchos años más, pero también aclaró que si se fuera en este momento se iría feliz por todo lo que le dio la vida.

Yo no creo vivir muchos años más. Uno más o dos, por ahí”, reveló.

Yo me siento más que bien pagado con la vida; me dio mucho más de lo que yo esperaba en cuanto a trabajo, amores: amo a mis hijos, mis nietos, mi mujer, amé a mis padres sobre todas las cosas, a los abuelos que conocí. Me la he pasado amando y trabajando”, comenta.

El famosa de 69 años explicó que siempre creyó que no llegaría ni a los 40 años pues su expectativa de vida era muy corta por culpa de sus enfermedades.

Cuando me hablaban del futuro y de que ‘debes hacer esto porque va a pasar esto’ yo decía ‘ya para los 60 ya no voy a estar’ y resulta que sí estuve”, conesa.

Hace una semana el actor fue tema de conversación porque fue hospitalizado. Explica que en un principio se pensó que de nueva cuenta se trataba de un infarto pero solo fue una falsa alarma.

César Bono asegura que es necio y no volverá a los quirófanos aunque su familia le pida que acuda a algún centro médico.

"Ya no quiero ver ningún médico más, a mí me gusta más hacer Vecinos y Defendiendo el cavernícola que ver doctores. Ahora sí que los doctores si tienen tele ahí se ven. La otra opinión me la dará Dios, nada más".