Channing Tatum produciría adaptación del cómic de los 90's 'The Maxx'

Estados Unidos.- El reconocido actor Channing Tatum, mejor conocido por participar en la película Magic Mike, junto al productor de It y The Departed, Roy Lee, se encuentran trabajando en una adaptación de The Maxx.

Según dicta The Hollywood Reporter, el proyecto se encuentra en una etapa muy temprana de preproducción, nisiquiera se sabe si esta será una serie o una película, por el momenrto la única información que se tiene, es que será una adaptación al comic de 1993, el cual fue creado por Sam Kieth y publicado por Image Comics.

Tatum, Keith y Lee serán los productores a cargo de este nuevo proyecto, cabe mencionar que en el pasado, este comic contó con una adaptación en formato de serie televisiva que contó con 13 episodios, los cuales fueron transmitidos por MTV en 1995, inclusive fue premiada con un premio Annie.