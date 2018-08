Chantal Andere ofrece recompensa para recuperar su cartera

Ciudad de México.- Chantal Andere recurrió a su cuenta de Twitter para solicitar la ayuda de sus seguidores y ofrecer una recompensa a quien le regrese la cartera que extravió en la Ciudad de México.

“Hola a todos. Perdí mi cartera, creo que se me cayó en la calle de Eugenia en la col Del Valle. Si alguien la encontró y/o la tiene, le pido de favor me informe o me llame al 55111110”, escribió la artista en la primera parte del mensaje.

Hola a todos. Perdí mi cartera, creo que se me cayó en la calle de Eugenia en la col Del Valle. Si alguien la encontró y/o la tiene, le pido de favor me informe o me llame al 55111110. Tenia cosas de valor sentimental para mi. Estoy dispuesta a darles una recompensa. Gracias — Chantal Andere (@Chantalandere) 4 de agosto de 2018

Acto seguido, la actriz mexicana hizo la oferta “Tenía cosas de valor sentimental para mí. Estoy dispuesta a darles una recompensa. Gracias”.

A pesar del interés que mostraron sus seguidores por esta pérdida, la hija de la también actriz, Jacqueline Andere, sigue sin tener noticias de este objeto de valor sentimental, por lo que la oferta sigue vigente hasta este momento.