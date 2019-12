Charlize Theron habla sobre la noche que su madre mató a su padre

Ciudad de México.- El junio de 1991 pasó a ser un mes inolvidable para la aclamada actriz sudafricana Charlize Theron, pues una noche su madre decidió poner fin a una vida de violencia y alcohol al lado del padre de la intérprete, pues lo asesinó para proteger a su hija.

Mi padre estaba tan borracho que no debería haber podido caminar cuando entró a la casa con una pistola. Mi mamá y yo estábamos en mi habitación apoyadas contra la puerta porque él estaba tratando de empujar la puerta” para abrirla, contó Charlize en una reveladora entrevista exclusiva con NPR.

Theron cuenta que su padre disparó contra la puerta tres veces, aunque por fortuna, ninguna impactó ni a ella ni a su mamá.

Fue en ese momento en que Gerda, quien también tenía un arma en su poder para defenderse, devolvió el disparo, matándolo.

Charlize Theron aseguró que hablar de este tema no le avergüenza, porque le permite compartir con otras personas que han pasado por la misma violencia.

Esta violencia familiar, este tipo de violencia que ocurre dentro de la familia, es algo que comparto con mucha gente. No me da vergüenza hablar de eso, porque creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos en nada de eso.