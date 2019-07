Charlize Theron podría darle vida a Jenni Rivera en su película biográfica

Los Ángeles, EU.- A pesar de que aún no se cuenta con el elenco decidido para la película de la vida de Jenni Rivera una de las opciones que suenan fuerte es la sudafricana Charlize Theron.

El hermano de la fallecida cantante, Juan Rivera, mencionó en una entrevista que la historia de su hermana se ve reflejado en lo que vivió la Reina del Rock, Tina Turner, pues ambas mujeres sufrieron abusos de sus parejas y fueron víctimas de violencia.

La vida de Tina Turner fue intensa al igual que la de mi hermana. Ambas tuvieron un marido que las golpeaba y abusaba. Es el enfoque que nos interesa darle. Más que hablar de la artista que fue Jenni, queremos destacarla como una mujer valiente y empoderada, que se cayó varias veces, pero se levantó siempre como una guerrera”, platicó Juan Rivera.

Aunque se habla de Theron como la protagonista, Juan Rivera no cree que cumpla con el perfil físico ya que su hermana se caracterizaba por ser llenita.

Charlize Theron y Jenni Rivera

Está preciosa y es un gran talento, una estrella digna de todos los papeles que se le pudieran dar, pero creo que le quitaríamos a la vida de Jenni porque ella siempre fue llenita y parte de su esencia es que recomendaba a su público aceptarse tal cual. Queremos a una Jenni real no falsa”, expresó Juan Rivera.

La encargada del libreto será Kate Lanier, autora de la historia de la película What’s love got to do with it (1993), inspirada en el libro “Yo, Tina”, escrito por Tina Turner y Kurt Loder.