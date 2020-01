Charlize Theron sorprende al confesar su enamoramiento por Tom Hanks

Estados Unidos.- La famosa actriz australiana, Charlize Theron, durante su discurso en los Golden Globes hizo reír y sorprendió a la audiencia por la increíble confesión de que estuvo muy enamorada del actor Tom Hanks cuando era una niña.

Theron fue la elegida para darle el premio a Tom por su trayectoria en la industria del cine, ante lo que ofreció unas palabras que conmovierom sorprendieron e hicieron reír, en especial a la esposa de Hanks cuando reveló su enamoramiento por él.

La reconocida actriz relató que alfgo que hizo admirar aún más al famoso intérprete de 'Forest Gump', fue que cuando iba iniciando su carrera él le dio una segunda oportunidad pues ella estaba tan nerviosa en la audición que casi le da un ataque de pánico y él solo le dio 5 minutos de una manera disimulada.

Mientras Tom nos deja vernos a nosotros mismos en pantalla, también nos da algo más profundo, nos presenta una visión de quiénes podríamos ser. Tom me dio uno de mis primeros papeles cuando dirigió That thing you do! Recuerdo mi audición, después de la primera lectura, creí que lo había arruinado no sabía quién era y de alguna manera había olvidado respirar", comenzó a relatar Theron.