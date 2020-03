Chef de TV Azteca revela la dura etapa que vivió por la discapacidad de su hija

Ciudad de México.- El famoso y controversial chef del reality MasterChef México, Benito Molina, junto con su esposa Solange vivieron una etapa en su matrimonio que los hizo más fuertes.

Los chefs estaban esperando a una linda niña pero a los cinco meses Solange tuvo complicaciones y perdió líquido amniótico por lo que nació demasiado prematura.

Perdí líquido amniótico. Un día amanecí con la cama mojada, le dije a la doctora y me preguntó: ‘¿Segura que es líquido amniótico?’ Sí, sabía que no era otra cosa. La sacaron chiquitita, pesó 600 gramos, yo decía que era ‘mi ratón’”.

Sin embargo los doctores no les daban esperanzas de que la pequeña pudiera sobrevivir pero lo logró tras estar tres meses en la incubadora.Pero las mamás de ambos dijeron que algo no estaba bien con la pequeña porque la bebé no sostenía su cabeza por lo que fueron con un neurólogo que nos les dio una buena noticia.

El diagnóstico fue parálisis cerebral infantil, pero la lesión afectó sólo la motricidad. Ella habla y piensa más que muchos adultos que conozco. En ningún momento Oliva se cree diferente, a veces lo único que dice es: ‘ah, no puedo ir al otro salón porque no cabe la silla de ruedas”, dijo ella.