'Chente' sobre rumores de drogadicción de Alejandro Fernández: "¡Lo mato!"

Ciudad de México.- El cantante Vicente Fernández habló con la cadena Telemundo sobre su hijo Alejandro Fernández y su supuesta adicción a las drogas.

Al ser cuestionado sobre los comentarios que han provocado las extrañas conductas de su hijo, el llamado 'Charro de Huentitán' explicó:

No me incomoda porque él tiene la culpa, pero me duele, pero por más que le decimos y que lo regaño, porque sí lo regaño”.