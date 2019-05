Cher, 'estrella' del espectáculo mundial, nació un día como hoy hace 73 años

Ciudad de México.- Cher, es una cantante, actriz, y celebridad de televisión estadounidense. Su extensa carrera como cantante, sumada con su muchas veces extravagante forma de vestir, su influencia en la televisión durante la década del setenta, su incursión en diversos géneros musicales, así como su notable trabajo en el cine, la han convertido en una de las artistas más influyentes de la cultura pop en el mundo.

Saltó a la fama en 1960 como parte del dúo Sonny & Cher, popularizado gracias a su estilo y sonido 'hippie' que compitió exitosamente con otras tendencias de la época como la invasión británica y el sonido 'Motown'. Al finalizar la década, Cher resurgió como estrella de televisión con The Sonny & Cher Comedy Hour y The Cher Show, programas de éxito que le otorgaron popularidad y la establecieron como un ícono de la pantalla chica.

Al mismo tiempo, se estableció como una cantante prolífica, con canciones como: Bang Bang , Gypsys, Tramps & Thieves, Half-Breed y Dark Lady. Luego de la separación del dúo en 1975, logró el éxito en la música disco y se convirtió en una de las atracciones de mayor prestigio en Las Vegas.

Durante los ochenta, incursionó en Broadway y se convirtió en una de las actrices más aclamadas de la década, protagonizando películas taquilleras como Silkwood, Las Brujas de Eastwick y Hechizo de luna, esta última por la cual ganó el Óscar a la mejor actriz.

En 1998 lanzó la producción más exitosa de su carrera, Believe, una canción de 'eurodance' que lideró las listas de popularidad a nivel mundial y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, además de ser pionero en un nuevo método de producción musical llamado 'Efecto Cher'.

Se retiró de los escenarios en 2005 al finalizar Living Proof: The Farewell Tour, catalogada en su momento como la gira más exitosa por parte de una solista. En 2010 estrenó el musical Burlesque, su primera película en siete años, y en 2013 lanzó Closer to the Truth, su primer álbum de estudio en doce años y el cual le reportó el debut comercial más exitoso de su carrera. Entre 2008 y 2011 realizó el espectáculo Cher at the Colosseum en el hotel Caesars Palace de Las Vegas, y nuevamente a partir de 2017 regresó con Classic Cher en el hotel Monte Carlo de la misma ciudad.

Cher es una de las pocas artistas que ha triunfado en diversas áreas del entretenimiento y, aunque su carrera ha tenido altibajas, se ha mantenido vigente por más de cincuenta años.

Ha ganado los máximos reconocimientos en la industria de la música, el cine y la televisión. Posee un Óscar, un Grammy, tres Globos de Oro, un Emmy y el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes, además de dos nominaciones al BAFTA. Ha vendido más de 250 millones de discos a lo largo de su carrera, convirtiéndose en una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos.

Fue portada de la revista TIME en 1975, consagrándose como un ícono incuestionable de la industria del entretenimiento.13 Se ha desempeñado como feminista, activista de diversas causas sociales y defensora de la comunidad LGBT.